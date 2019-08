Fluminense derrota Inter e dorme fora da zona de rebaixamento

O Fluminense bateu o Internacional, no Maracanã, e deixou, momentaneamente, a zona de rebaixamento. O triunfo por 2 a 1 fez com que o clube carioca chegasse a 12 pontos, empurrando o Cruzeiro para a área da degola. Yony González e Natanael, contra, fizeram os gols da equipe de Fernando Diniz e Edenilson descontou.

Vale lembrar que o time do técnico Mano Menezes tem o clássico com o Atlético-MG neste domingo (4).

Na próxima rodada, o Fluminense encara o Atlético-MG, no Independência, enquanto o Internacional recebe o Corinthians no Beira-Rio.

Cronologia do jogo

O Fluminense começou o jogo implantando uma marcação forte no campo de ataque, o que dificultou bastante a saída de bola do Internacional, que passou a apelar para os chutões para chegar próximo ao gol de Muriel.

Até os 20 minutos, a equipe gaúcha pouco esteve no campo adversário, enquanto o Fluminense conseguiu criar três boas chances -em uma delas, Pedro carimbou a trave.

Aos poucos, os comandados de Odair Hellmann foram "entrando" na partida e a etapa inicial, apesar de superioridade do time da casa, terminou um pouco mais equilibrada. No fim, Muriel foi obrigado a fazer grande defesa depois de cabeçada de Trellez.



No segundo tempo, o Internacional foi o time que começou melhor e rondou a área de Muriel, mas logo o Fluminense conseguiu equilibrar as ações e se mostrar melhor. Aos 12 minutos, após boa jogada de Caio Henrique, Yony balançou a rede.

Depois do gol, a equipe da casa passou a tomar conta do duelo. Pouco depois, chegou ao segundo gol, em jogada que Ganso avançou, a bola bateu em Natanael e entrou.

Com a vantagem no placar, o Fluminense buscou valorizar a posse de bola. Allan, que saiu de maca, foi substituído por Airton, volante com uma característica mais de marcação.

Enquanto isso, o Internacional buscava ir à frente, mas os erros na troca de passe minavam qualquer chance de reação.

Já no fim, Muriel, que fazia boa partida, acabou dando rebote após cruzamento de Sobis e Edenilson aproveitou para fazer o de honra do Internacional.

Ao apito final, houve um empurra-empurra em campo entre jogadores dos dois times e Ganso foi punido com cartão amarelo. Com a confusão, o árbitro acabou o jogo aos 49 minutos do segundo tempo, sendo que a promessa era de a partida até 50.

REESTREIA NO FLUMINENSE

O meia-atacante Wellinton Nem, que foi contratado nesta janela de meio de ano junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi relacionado pela primeira vez e fez a reestreia com a camisa do Fluminense. Ele é cria das categorias de base do clube e foi negociado em 2013.

