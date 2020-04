FLU ganha moral nos bastidores e surge como liderança entre cariocas

Os últimos dias elevaram o Fluminense nos bastidores. Em meio a grande discussão sobre a volta do futebol, o clube tricolor firmou posição antes de todos e, aos poucos, viu os coirmãos se juntarem. A decisão é por não se apressar e esperar pela liberação das autoridades de saúde antes de retomar as atividades.

Tanto que o Fluminense foi o primeiro clube do Rio de Janeiro a conceder férias aos atletas até o fim de abril. A medida aponta que o time tricolor não tinha nenhuma pressa para voltar às atividades. Enquanto isso, alguns clubes pequenos do estado pressionavam à Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) para a volta do Carioca em meio à pandemia do novo coronavírus.

Os demais grandes inicialmente optaram por esperar para se posicionar. Nos bastidores, o primeiro a aderir o movimento do Fluminense foi o Botafogo. Carlos Augusto Montenegro, presidente do comitê executivo de futebol do clube, inclusive, deu declarações fortes sobre o Flamengo, que, segundo ele, queria voltar aos treinamentos o quanto antes possível para retomar a temporada.



Foto: Reprodução/Instagram

Não demorou para o Vasco também se juntar à dupla e conceder férias aos atletas até o fim de abril. O Flamengo, por sua vez, foi o último a aderir, o que aconteceu na noite da última sexta-feira (17).

Vale ressaltar ainda que a Ferj tem o interesse de retomar o futebol o quanto antes, mas desde que a situação seja o mais segura possível para jogadores e demais envolvidos. É grande a possibilidade de não haver torcida nas primeiras partidas quando os campeonatos voltarem, o que só acontecerá com liberação das autoridades sanitárias.

Com todo esse cenário, o Fluminense ganhou moral nos bastidores e surge como uma liderança intelectual nas tomadas de decisões que serão necessárias nos próximos dias.

Folhapress