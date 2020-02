Flu estreia na Copa do Brasil contra o Motoclub

Fluminense visita o Motoclub nesta quarta-feira (26) às 21h30 pela Copa do Brasil e busca um resultado positivo após a eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Na última terça-feira, a equipe apenas empatou com o Únion La Calera e não conseguiu avançar para a segunda fase.

"A Copa do Brasil já era de muita importância pelo grande campeonato que é. Essa eliminação precoce na Sul-Americana deixa todo mundo triste e um pouco decepcionado, mas nosso papel é virar a chave" disse o zagueiro Nino em coletiva. O jogador ainda não atuou pelo time tricolor na temporada, mas deve estrear nesta quarta. "Vamos com foco total na Copa do Brasil. Já é uma final para nós e está todo mundo concentrado para fazer um grande resultado lá".

Para buscar a vitória, o treinador Odair Hellmann deve fazer algumas mudanças na equipe carioca. O meia Marcos Paulo, o atacante Caio Paulista e o zagueiro Luccas Claro devem ser substituídos por Wellington Silva, Fernando Pacheco e Nino.

O Motoclub, que é líder do Campeonato maranhense com 10 de 12 pontos disputados, deve estrear na Copa do Brasil com a mesma formação das últimas partidas.

MOTOCLUB

Saulo; Denílson, Ramon, Wallace e Wesley; Amaral, Nailson, Edrean e Ancelmo, Silvio Tapajós e George Hamilton. T.: Dejair Ferreira

FLUMINENSE

​Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Egídio; Henrique, Yuri e Nenê; Wellington Silva, Fernando Pacheco e Evanílson. T.: Odair Hellmann

Estádio: Castelão, em São Luís (MA)

Horário: 21h30 desta quarta-feira (26)

Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Folhapress