Floyd Mayweather já se planeja para tirar licença do UFC

Em entrevista ao site americano "TMZ", o ex-boxeador Floyd Maywather mostrou que está planejando seus próximos passos para lutar no UFC, o principal campeonato de MMA do mundo. O ex-pugilista pretende tirar a licença para poder disputar a competição.

"Tudo leva tempo. Eventualmente, vamos tentar tirar a licença, e espero que possamos lutar", disse Mayweather, sem especificar quando pretende tirar a papelada.

Depois de conseguir a licença, o próximo passo para o americano seria treinar para desenvolver as habilidades necessárias para uma luta de MMA. O ex-boxeador já teria começado a trabalhar com Tyron Woodley pensando no UFC.

"Mesmo se levar de seis a oito meses, leve o quanto levar. Queremos ter certeza de que será feito corretamente, e que tudo seja feito do jeito certo", declarou.

Mayweather encerrou sua carreira profissional no boxe em agosto do ano passado, quando venceu Conor McGregor, competidor de MMA, por nocaute. O americano deixou a modalidade com cinquenta vitórias e nenhuma derrota.

Folhapress