Floyd diz que chance de lutar MMA é de 50% e crava: 'Sou o maior nome'

Os rumores sobre Floyd Mayweather fazer a sua estreia no MMA não param de aumentar, e o multicampeão de boxe ajuda a alimentar a ansiedade dos fãs. Depois de Tyron Woodley anunciar que os treinos com o astro iniciam nesta semana, o pugilista declarou que cogita fazer a sua estreia no esporte até o fim deste ano e disse estar empolgado com a possibilidade.

"Já comecei a treinar. Não a parte física, só a parte de resistência. Estou pensando em lutar MMA. Já pensei sobre isso. Comecei a treinar em Miami e estou pensando em lutar provavelmente no fim do ano. Agora, (as chances) são de 50-50, não é 100%, mas já comecei a treinar. Realmente não sei ainda, mas estou muito interessado. Vamos ver. Tudo leva tempo", afirmou Floyd, em entrevista ao "FightHype".

Depois de enfrentar Conor McGregor no boxe e nocautear o irlandês, Mayweather deixou no ar a possibilidade de fazer a revanche no MMA e ainda ironizou o rival ao já se declarar o maior nome do esporte.

"Sei que agora eu sou o maior nome do MMA de longe. Sei disso. E o segundo maior nome é Conor McGregor. É tudo entretenimento. Eu amo me divertir. Nos primeiros dois ou três rounds, eu nem estava fazendo nada. Deixei ele fazer o que faz. Mas no MMA seria totalmente diferente, porque não usamos calçados e estamos com luvas de quatro onças. Você acha que sou rápido com luvas de oito onças, então imagine quão rápido eu seria com luvas de quatro onças", disse.

Entretanto, Floyd deixou claro que tudo depende dos valores que podem ser alcançados para a realização da revanche. O americano ainda comentou o primeiro duelo, quando nocauteou com luvas de oito onças, e mostrou-se otimista para o que pode fazer com luvas menores, de quatro onças, que são usadas no MMA.

"Não sei dizer como as coisas vão funcionar. Eu sou um cara de números. É tudo sobre números. Dependendo dos números, podemos fazer acontecer (uma revanche com McGregor). Nunca amarelei para nenhum lutador. Conor McGregor sente que tem mãos de dinamite com luvas de quatro onças, eu sinto que tenho poder de dinamite com luvas de quatro onças. Em nossa luta, ele disse que não tinha como ser nocauteado com luvas de oito onças. Vi que ele reclamou sobre a interrupção do árbitro, mas se o árbitro quisesse matar um cara, ele poderia ter deixado isso acontecer, mas ele o salvou", concluiu.

