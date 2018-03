Flertando com o MMA, Mayweather cogita comprar o Newcastle e trazer CR7

Dinheiro Floyd Mayweather tem. E parece também ter a coragem de investir boa parte dele no mundo do futebol. Na mesma semana em que flertou com o MMA e passou a cogitar uma possível luta no UFC contra Conor McGregor, o astro do boxe, aposentado desde agosto do ano passado, cogitou a compra do Newclaste, tradicional clube da Premier League, a primeira divisão do futebol inglês. Em conversa com a imprensa britânica, o ex-pugilista falou dos seus planos e ainda elegeu um astro que pode fazer parte do seu projeto.



Recentemente, Floyd provocou McGregor nas redes sociais. "Certified Killa vs Certified Bitch". Foto: Reprodução/Instagram

"Se eu investir em Newcastle, vocês podem ter certeza que voltarei a festejar muito. Eu amo Newcastle. As pessoas de lá sabem festejar como nos melhores lugares que já visitei no mundo. Inclusive no ano passado eu conheci alguns jogadores e achei eles bem legais", disse Mayweather ao "Daily Star".

Recentemente, Mike Ashley, atual proprietário do Newcastle, colocou o time à venda. Apesar de falar em investir no futebol, Floyd garantiu que investe com a cabeça e não com o coração, o que o poderia fazer perder dinheiro, e traçou um jogador que gostaria de levar para a Inglaterra.

"Cristiano Ronaldo já é há um bom tempo um grande amigo e incentivador meu, então talvez eu possa convencê-lo de terminar sua carreira em Newcastle", finaliza.

Globo Esporte