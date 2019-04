Flávio Araújo faz elogios ao Parnahyba e fala em jogo difícil no litoral

Foram definidos os semifinalistas do Campeonato Piauiense 2019. O River enfrenta o Parnahyba e a outra semifinal será entre Altos x 4 de Julho. As datas e horários dos jogos ainda serão definidos, mas o técnico do River, Flávio Araújo, fala em confronto difícil e mudança de postura do seu grupo.

O River encerrou a primeira fase líder, com 19 pontos. Mas o time vem de dois empates sem gols, resultado que não agrada o treinador. "Não fizemos uma boa apresentação contra o Piauí. Principalmente no primeiro tempo, no segundo criamos mais, porém não conseguimos ser cirúrgicos na hora de finalizar. Agora a competição muda de figura, sem erros, e é necessário certa mudança de postura", frisou Flávio Araújo.

O River entra em campo com a vantagem de jogar por dois empates, já que encerrou a primeira fase da competição líder, com 19 pontos somados em dez jogos. Após a chegada de Flávio Araújo, o time tem uma sequencia de cinco vitorias e dois empates.



O River não fez uma boa apresentação no jogo contra o Piauí no Albertão nesta quarta - Foto: Jailson Soares/O Dia



“Sabemos dá força do Parnahyba em sua casa, com a presença do seu torcedor. O time cresceu e venceu no momento correto. Será um grande jogo, um clássico e nos precisamos ter consciência da importância desse primeiro jogo, pois serão 180 minutos de decisão”, acrescentou.

Entre os jogadores o pensamento é o mesmo, mas todos citam que as duas últimas apresentações precisam ser esquecidas. “Infelizmente não conseguimos botar nosso jogo em pratica. Tivemos dificuldades demais nas transições e no segundo tempo quando surgiram as chances os nossos atacantes não foram felizes, mas o primeiro objetivo que era a liderança e a classificação foi conquistada”, disse o zagueiro Audálio.

O River faz o primeiro jogo contra o Parnahyba fora de casa, no estádio Mão Santa. A decisão será no estádio Albertão. Datas e horários serão definidos nesta sexta-feira (26) em reunião na sede da Federação de Futebol do Piauí (FFP).

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia