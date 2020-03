O Flamengo venceu sem maiores dificuldades o Barcelona-EQU nesta quarta-feira (11), por 3 a 0, no Maracanã, e encerrou a segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores com 100% de aproveitamento.

Os gols do atual campeão da competição continental foram marcados pelo zagueiro Gustavo Henrique e pelos atacantes Gabigol e Bruno Henrique.

O outro confronto do Grupo A, realizado também nesta quarta, terminou com vitória do Independiente del Valle (EQU) sobre o Junior Barranquilla (COL), por 3 a 0. O resultado deixa o time na liderança, à frente do Flamengo, pelo saldo de gols -dois a mais.

O time rubro-negro tentará chegar à ponta da chave na próxima quinta (19), quando enfrentará justamente o Independiente del Valle, no Equador.



Flamengo vence time equatoriano, mas não lidera grupo na Libertadores. Reprodução



FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Léo Pereira, Gustavo e Filipe Luís; Thiago Maia (Diego), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta (Michael); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. T.: Jorge Jesus

BARCELONA-EQU

Mendonza; Velasco, Aimar (Bedoya), Riveros e Castillo; Gabriel Marques, Piñateres, Damian Díaz (Oyola), Emmanuel Martínez e Fidel Martínez (Montaño); Jonatan Álvez. T.: Fabián Bustos

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Julio Fernandez e Pablo Gonzalez (ARG)

Cartões amarelo: Filipe Luís (FLA); Damián Díaz, Jonatan Álvez e Bedoya (BAR)

Gols: Gustavo Henrique (FLA), aos 37min, e Gabigol (FLA), aos 44min do 1º tempo; Bruno Henrique (FLA), aos 8min do 2º tempo

