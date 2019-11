Flamengo tem retorno de Gabigol contra Palmeiras

O Flamengo encara o Palmeiras, neste domingo (1), às 16h, no Allianz Parque, com o retorno de Gabigol, que cumpriu suspensão na goleada por 4 a 1 sobre o Ceará. Com dores no tornozelo, Marí deve ser novamente preservado, mas o time carioca deve ter o retorno de Filipe Luís e Rafinha, poupados contra a equipe cearense. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileiro.

Já campeão da competição nacional e da Libertadores, o Flamengo busca recordes para coroar ainda mais a sua conquista. Caso não perca em São Paulo, a equipe chega a 23 jogos sem perder no torneio nacional e iguala a marca alviverde, que foi obtida em 2018.

(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)



Por outro lado, o Palmeiras tem um mistério no meio-campo central para enfrentar o Flamengo. Depois de ter poupado alguns atletas na última quinta-feira contra o Fluminense, Mano escalará força máxima contra os campeões brasileiros, mas a presença de Felipe Melo é um mistério.

Além disso, o comandante segue sem poder escalar Gustavo Gómez, machucado. Em seu lugar, é provável que Luan continue como titular ao lado de Vitor Hugo. Weverton está suspenso e será substituído por Fernando Prass ou Jailson.

Folhapress