Flamengo renova o contrato de Lincoln por mais três anos

Flamengo, Lincoln e seus representante acertaram a renovação do contrato do jovem até 2023. Segundo informações divulgadas pelo canal Esporte Interativo e pelo site Globoesporte, o atacante de 17 anos assinará em breve o acordo, que terá agora multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões).

Lincoln tinha vínculo até janeiro de 2020 e cláusula rescisória de 30 milhões de euros (R$ 120 milhões). Com o novo contrato, o atacante terá um aumento salarial – receberá agora cerca de R$ 100 mil mensais – e também luvas de R$ 1,5 milhão.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Por conta da legislação brasileira, que impede menores de idade a assinar vínculos acima de três anos, o acordo só valerá oficialmente a partir de dezembro, quando a promessa chegará à maioridade. A informação sobre a renovação foi divulgada um dia após Edu Gaspar, diretor de seleções da CBF, rasgar elogios ao jogador.

Desde o último Mundial Sub-17, diversos clubes europeus, como Inter de Milão, Milan, Atlético de Madrid e Juventus, já foram apontados como possíveis interessados no atleta. Até aqui, Lincoln já disputou oito partidas no time profissional do Flamengo e tem um gol marcado. Vale lembrar que o Fla também renovou o contrato de Vinicius Júnior e aumentou a sua multa para 45 milhões de euros (R$ 165 milhões na época) antes de vendê-lo ao Real Madrid.

