Flamengo-PI amplia reforços para o Campeonato Piauiense 2020

O Flamengo do Piauí anunciou, nesta sexta-feira (13), mais dois reforços para a disputa do Campeonato Piauiense 2020. Segundo a diretoria do clube, uma última reunião marcada para próxima segunda-feira (16) vai definir o início da pré-temporada do elenco, que tem como prazo máximo dia 23 de dezembro.



O volante Marcos Gasolina é conhecido do torcedor piauiense, principalmente pelas atuações vestindo a camisa do Parnahyba, seu último clube onde defendeu por oito temporadas. O jogador de 32 anos também acumula passagens pelo 4 de Julho e Piauí Esporte Clube.

O zagueiro Didi disputou o último Campeonato Piauiense também pelo Parnahyba em 2019. O jogador de 25 anos já defendeu a camisa Icasa, do Ceaará e do Piauí Esporte Clube em 2017.

Com eles, chegam a seis o número de reforços desde a chegado do treinador Paulo Moroni – há uma semana foram renovados com o goleiro Robson, volante Alessandro, e anunciados as contratações do lateral-direito Alexandre França e volante Fred, que também é conhecido do futebol piauiense pelas atuações no Altos, em 2016 e no próprio Flamengo em 2018.

A equipe Rubro-negra segue em busca da montagem do plantel e tem o Gerente de Futebol, Márcio Ferreira ao lado do presidente Rubens Gomes à frente das contratações. O Flamengo Estreia no Campeonato Piauiense 2020 no dia 19 de janeiro, no estádio Lindolfo Monteiro, às 17h, contra o Parnahyba.

Jorge Machado e Pâmella Maranhão