Flamengo oficializa contratação do volante Thiago Maia, ex-Santos

O Flamengo anunciou a contratação do volante Thiago Maia , 22, revelado pelo Santos, na manhã desta quarta-feira (22). O jogador chega por empréstimo de um ano junto ao Lille, da França.

Thiago Maia desembarcou no Rio de Janeiro no domingo (19) para acertar os últimos detalhes com o time rubro-negro e não escondeu estar realizando um sonho. Na chegada, inclusive, voltou a afirmar ser torcedor do Flamengo.

O flerte entre Thiago Maia e Flamengo era antigo. No ano passado, a diretoria chegou a procurar informações sobre o jogador, mas, à época, as conversas não foram à frente. Nesta janela de transferência, porém, as partes conseguiram chegar a um acordo.

O anúncio foi divulgado inicialmente na conta do Nação Rubro-Negra, programa de sócios-torcedores do Flamengo, no Twitter. Minutos depois, o perfil oficial do Flamengo foi à rede social desejar sucesso ao volante recém-contratado.

Folhapress