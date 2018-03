O Flamengo teve um começo de Campeonato Piauiense vexatório, mas teve a sorte ao seu lado e chega até a penúltima rodada com chances de classificação. O tropeço do Parnahyba e o empate do 4 de Julho no final de semana mantem viva a briga para entrar no G-4 e é com essa esperança que o Flamengo encara o Altos no sábado (24), às 19h, no Estádio Albertão.

O time comandado por Paulo Júnior se agarra a essa última chance e sabe que a missão de vencer o atual campeão Piauiense não é fácil, mas o treinador vem fazendo o dever de casa e analisa o forte rival. “Se perder para o Altos acabou a competição para a gente. O Flamengo tem que fazer o que tem feito, jogar atrás fechadinho e impedir que o Altos jogue principalmente o meio campo que tem uma rotatividade muito grande com o Roger e jogar por uma única bola”, disse.



O time comandado por Paulo Júnior se agarra a última chance de se classificar até as semi-finais (Foto: Jailson Soares/O Dia)



A matemática para o Rubro-Negro é simples e ao mesmo tempo cruel. O time tem dois jogos até encerrar a primeira fase do campeonato e precisa vencer os dois e assim chegar aos 10 pontos. Em oito jogos o time tem seis derrotas, um empate e uma vitória e pequena reação começou após a chegada de Paulo Junior.

Apesar das dificuldades, os jogadores estão cientes do seu papel na equipe e quer terminar a competição de forma honrosa, como cita o experiente Pimentel. “Por incrível que pareça apesar das adversidades dentro do campeonato o time ainda tem chances remotas de classificação. Primeiramente vamos pensar no Altos e tentar surpreender”, conta o volante. O jogo entre Flamengo e Altos acontece neste sábado (24), às 19h, no estádio Albertão.

O jogo é valido pela 8ª rodada do Piauiense.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia