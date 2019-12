Fla libera Rhodolfo e vê lacuna preenchida com Gustavo Henrique

Entre idas e vindas, o Flamengo vai aparando as arestas de seu elenco para a temporada de 2020 no mercado da bola. Jogador que amargou a reserva em grande parte do vitorioso 2019, o zagueiro Rhodolfo está fora dos planos e seguirá a carreira longe da Gávea.

O contrato do defensor termina em 31 de dezembro e ele já foi avisado com alguma antecedência que o vínculo não seria renovado. Fora dos planos do Fla, ele busca um novo destino.

A contratação de Gustavo Henrique já foi pensada imaginando a dispensa de Rhodolfo, que só teve chances de jogar com o técnico Jorge Jesus quando Rodrigo Caio ou Pablo Marí ficaram fora por suspensões ou lesões.

A vinda do ex-santista, que já realizou os exames médicos complementares, já é tratada como certa no clube. Como o contrato do jogador com o Santos vai até dia 31 de janeiro de 2020, a tentativa é de conseguir antecipar a liberação.

Gustavo foi uma contratação muito festejada pela comissão técnica e os dirigentes, que já namoravam há tempos com o atleta. Há o entendimento de que ele qualificará demais a competição no setor defensivo, que também conta com as pratas da casa Matheus Dantas e Thuler como alternativas.

Rhodolfo chegou a Rubro-Negro cercado de muita expectativa, mas teve de conviver com inúmeras lesões durante sua passagem pelo Rio de Janeiro. Ao custo de cerca de R$ 5,3 milhões (do câmbio da época), ele desembarcou no meio de 2017. Já no papel de coadjuvante, o atleta participou das conquistas do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores.

Movimentações tímidas

Após viver seu mágico ano, o Flamengo atua com serenidade. O atacante Pedro Rocha foi o primeiro nome confirmado e há a intenção de que até quatro peças sejam trazidas para o primeiro trimestre. As posições consideradas mais carentes são a lateral direita (Rodinei foi para o Internacional) e o ataque. O clube estuda possibilidades de um volante também.

Folhapress