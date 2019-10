Flamengo iguala pontuação do título de 2009 dez rodadas antes

Ao derrotar o CSA na noite deste domingo (27), no Maracanã, o Flamengo chegou a 67 pontos no Campeonato Brasileiro, mesmo número que fez em toda a campanha de 2009, quando se sagrou campeão. Para a edição deste ano acabar, ainda restam dez partidas.

Há uma década, o time então comandado por Andrade e liderado pela dupla Petckovic e Adriano Imperador, conseguiu uma arrancada para conquistar o título.



Foto: Divulgação/Flamengo FC

Na ocasião, ao término da 28ª rodada, após empate em 3 a 3 com o Vitória, a equipe carioca somava 44 pontos e estava na sexta colocação -o Palmeiras era o líder naquela ocasião, com 54. Hoje, o time alviverde é o segundo colocado, com 57, a dez pontos do Fla -mesma distância entre os dois há uma década.

Da 29ª rodada do Brasileiro daquele ano em diante, o Flamengo conseguiu oito vitórias, um empate e teve uma derrota. Em todo o torneio, foram 19 triunfos, 10 empates e nove derrotas. Em 2019, até o momento, são 21 vitórias, quatro empates e três derrotas.

