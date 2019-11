Flamengo goleia Corinthians e mantém distância para Palmeiras

O Flamengo precisava vencer para manter a diferença para o segundo colocado, o Palmeiras, em oito pontos. E o fez com direito a goleada e gritos de "olé" da torcida no Maracanã.



Com três gols de Bruno Henrique, o Fla superou o Corinthians por 4 a 1 na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitinho fez o quarto; Mateus Vital descontou.

Com a vitória, o time de Jorge Jesus chegou a 71 pontos, mantendo-se a 8 do Palmeiras, que no sábado (2) venceu o Ceará por 1 a 0.

Essa foi a 14ª vitória do Flamengo no Maracanã em 15 jogos neste Brasileiro. O time não perdeu jogando em casa.

No total, são 39 gols marcados e apenas 10 sofridos para o time que também tem a maior média de público do Nacional, com 53.640 pagantes (uma ocupação de 82% das arquibancadas do estádio).

Além disso, todos os 11 maiores públicos do Brasileiro foram no Maracanã e com o Flamengo em campo, sendo dez como mandante (inclusive a partida contra o Corinthians, com mais de 64 mil presentes) e um, contra o Vasco, como visitante.

A goleada sobre o Corinthians começou a ser construída no final da primeira etapa.

Após muito pressionar, mas não conseguir criar uma grande chance de gol, Cássio derrubou Arrascaeta dentro da área.

Aos 45 minutos, Bruno Henrique cobrou, o goleiro defendeu, mas o atacante conferiu no rebote e abriu o placar.

Dois minutos depois, Gerson fez grande jogada, deu uma meia lua em Ralf e lançou novamente Bruno Henrique, que livre, fez o segundo.

E o segundo tempo mal havia começado quando o atacante anotou o seu terceiro gol do jogo e o terceiro de sua equipe.

Na próxima rodada, o Flamengo tem clássico contra o Botafogo, no estádio do Engenhão, na quinta-feira (7), às 20h.

Também no Rio de Janeiro, mas na quarta-feira (6), o Palmeiras vai até São Januário encarar o Vasco.





