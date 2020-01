Flamengo está interessado em contratar o polonês Lukas Podolski

O Flamengo seria um dos times interessados em contratar o atacante polonês Lukas Podolski, 34, que atualmente joga pelo clube japonês Vissel Kobe.

Segundo reportagem publicada nesta quinta-feira (2) pelo jornal alemão Kölner Stadt-Anzeiger, além do clube carioca, também estariam de olho na carreira de Podolski o Chicago Fire, dos Estados Unidos, o FC Köln, da Alemanha, o Gornik Zabrze, da Polônia, e o CF Monterry, do México.

O contrato do atleta polonês naturalizado na Alemanha com o Vissel Kobe vale até 31 de janeiro.

O polonês e o clube carioca "namoram" há algum tempo -no Instagram de Podolski há homenagens prestadas ao Flamengo e até uma foto dele com a camisa rubro-negra, publicada há pouco mais de um mês.

"Hoje é um grande dia para a nossa Nação Mengão!", escreveu, em português. "Eu estarei torcendo desde com as minhas cores vermnelho e preto. Vamos com tudo"

Folhapress