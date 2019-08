Flamengo elimina Inter e agora pega Grêmio na Libertadores

Após uma longa espera e recorrentes fracassos, o Flamengo conseguiu voltar às semifinais da Copa Libertadores.

A equipe rubro-negra empatou por 1 a 1 com o Internacional na noite de quarta-feira (28), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e confirmou sua classificação a uma etapa que não alcançava desde o ano de 1984.

O time da Gávea -que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, no Maracanã- avançou para o confronto contra mais um adversário gaúcho. O Grêmio já estava à espera, depois de ter eliminado o Palmeiras na quarta (27), em outro duelo da chave brasileira que acabou se formando no torneio sul-americano.



Foto: Alexandre Vidal & Marcelo Cortes / Flamengo

Diferentemente do Fla, o Grêmio tem sucesso recente na disputa continental e está pela terceira vez consecutiva nas semifinais. Campeões em 2017, os comandados de Renato Gaúcho tentarão retornar à decisão diante de uma equipe estrelada, que vem crescendo sob comando do português Jorge Jesus.

Na capital gaúcha, o time rubro-negro mostrou força, embora tenha sofrido no segundo tempo. Se uma pressão dos donos da casa era esperada no estádio lotado, o que se viu na etapa inicial foram os visitantes bem mais à vontade.

Eles impediram qualquer participação efetiva de D'Alessandro e Guerrero, controlaram a posse da bola e criaram duas chances claras.

Essas duas bolas, uma no início do duelo e outra próximp dos acréscimos, caíram nos pés de Gabigol, na cara de Marcelo Lomba, após passes de Arrascaeta e Bruno Henrique, respectivamente. O atacante não fez jus ao apelido, falhou nas duas conclusões e manteve o Inter vivo por ora.



Foto: Alexandre Vidal & Marcelo Cortes / Flamengo



Na etapa final, Odair Hellmann decidiu levar o time gaúcho ao ataque. Houve uma troca simples na frente, com Nico López na vaga de Rafael Sobis, e uma mudança mais ousada, a entrada do atacante Wellington Silva na vaga do lateral-esquerdo Uendel. O meia Patrick assumiu a lateral.

O resultado não foi exatamente uma pressão, mas as ações se tornaram bem mais equilibradas. E o Inter se viu com sobrevida no confronto aos 17min, quando D'Alessandro cobrou falta da esquerda e Lindoso completou de cabeça. Após espera de mais de cinco minutos e consulta do juiz Patricio Loustau ao vídeo, o gol foi validado.



Ricardo Duarte/Internacional - Foto: Divulgação



A demora ajudou o Flamengo a se recompor do golpe e evitar o clima esperado logo após a bola na rede. A equipe rubro-negra procurou fechar os espaços do Inter, que resolveu ir com tudo à frente nos minutos finais. Hellmann colocou o meia Sarrafiore no lugar de Cuesta em busca do gol que levaria a disputa para os pênaltis, mas não obteve sucesso.

Com a defesa aberta, a formação colorada se expôs ao contra-ataque. A oportunidade foi muito bem aproveitada por Bruno Henrique, que arrancou em velocidade pela esquerda, aos 40min. Ele carregou a bola e esperou o momento exato para fazer o passe para Gabigol, que, livre, não desperdiçou sua terceira oportunidade.

A partir daí, já não havia mais tempo para o Inter, que, pelo critério dos gols marcados fora de casa, precisava de mais três bolas na rede para sobreviver. Ainda houve discussões no gramado, bate-bocas entre os jogadores, mas o placar do Beira-Rio não voltou a ser mexido.

Não há datas definidas para os confrontos das semifinais entre Flamengo e Grêmio. Do outro lado da chave, o Boca Juniors (ARG) espera o vencedor do confronto entre River Plate (ARG) e Cerro Porteño (PAR), que se enfrentam nesta quinta-feira (29), em Assunção -em Buenos Aires, os argentinos venceram por 2 a 0.

Folhapress