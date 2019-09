Flamengo e São Paulo ficam no 0 a 0 no Maracanã pelo Brasileiro

Sob forte chuva que caia sobre o Maracanã, Flamengo e São Paulo empataram em 0 a 0 neste sábado (28) no primeiro jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Poupando alguns titulares para o jogo pela Libertadores na quarta (2), o Flamengo foi melhor, mas viu o adversário abrir o placar com Daniel Alves no primeiro tempo. O lance, porém foi anulado: o jogador estava impedido. No segundo tempo, foi a vez do flamenguista Bruno Henrique ter um gol anulado por conta de um impedimento de Gabriel no inicio da jogada.

A partida marcou a estreia do técnico Fernando Diniz no comando do São Paulo. Na última quinta-feira (26),o time do Morumbi demitiu Cuca após a derrota para o Goiás no Morumbi.



Com o resultado, o Flamengo chegou aos 49 pontos e terminará a rodada na liderança independentemente do que fala o Palmeiras. Já o São Paulo parou nos 36 pontos e pode cair do sexto ao oitavo lugar a depender dos resultados.



No primeiro tempo, o São Paulo pressionou o Flamengo e chegou com mais perigo na área, mas o goleiro Diego Alves defendeu bem as investidas do time paulista. A primeira chance do time da casa aconteceu com Gabriel e Willian, mas sem sucesso.

Os primeiros 45 minutos foram marcados também por um número excessivo de faltas, já que foram assinaladas 26 infrações, sendo que a média no Campeonato Brasileiro é de 28, apenas duas a mais do que as intervenções de metade do jogo deste sábado.

No segundo tempo, Gerson e Rafinha entraram em campo para o Flamengo. No entanto, a mudança do técnico Jorge Jesus não surtiu muito efeito. O Flamengo seguia tomando a iniciativa, com chances de gol, mas sem abrir o placar, a partida terminou sem gols.

