Flamengo dá ultimato a Filipe Luís e espera resposta rápida do lateral

O Flamengo vê o relógio correr e chegou a um limite por uma resposta do lateral-esquerdo Filipe Luís. Em Madrid para convencer o jogador a aceitar a oferta rubro-negra, Marcos Braz, vice de futebol do clube, e Bruno Spindel, diretor-executivo, deram uma espécie de ultimato ao atleta e esperam por um desfecho rápido do caso. As partes têm novo encontro marcado para esta quinta (18) e a expectativa do Fla é que o acordo possa ser selado até o fim do dia.



Filipe Luís sempre deixou claro que tinha o futebol europeu como meta número 1, mas fato é que as sonhadas propostas de equipes do Velho Continente com vaga na Liga dos Campeões (Champions League) não apareceram de maneira satisfatória. Com essa brecha, o Flamengo aproveitou o espaço e partiu para cima para seduzir o atleta, que passou a olhar com bons olhos a nova empreitada. Apesar deste cenário, Filipe ainda quer esgotar todas as suas possibilidades antes de um possível acerto com os cariocas, o que tem emperrado a negociação.

O lateral aguçou a torcida rubro-negra ao vestir a camisa do clube minutos depois da conquista da Copa América. Ainda no Maracanã, o catarinense não negou o contato e garantiu que a Gávea seria o único destino possível em caso de retorno ao país.

"Realmente tenho conversa com o Flamengo, é o clube para o qual voltaria no Brasil, se eu decidir voltar. Tenho de botar na balança agora. Jogar a Champions [League] é o máximo para o jogador. A decisão não é mais econômica. A foto com a camisa foi para demonstrar o carinho que tenho", afirmou.

