Flamengo anuncia técnico e busca Classes Produtoras como sede de treinos

De forma tímida a equipe do Flamengo do Piauí começa a organizar o elenco 2019. O time confirmou o nome de Paulo Júnior como técnico para o Campeonato Piauiense 2019. O nome é conhecido dos torcedores Rubro-Negros, pois ele comandou o Flamengo na reta final do Estadual esse ano. Além dele, Batistinha será o auxiliar técnico, e o clube que não tem sede busca as classes produtoras como casa.

“Acredito que pelo trabalho que Paulo Junior fez na reta final do Piauiense, naqueles 30 dias em que o time estava em uma situação lamentável e sem estrutura para praticamente nada, ele merece uma oportunidade de trabalhar em melhores condições”, explica o presidente Everaldo Cunha.



O presidente Everaldo Cunha fala da necessidade de formar um elenco com jogadores da região. Foto: Elias Fontinelle/ODIA

Paralela a formação do time, a diretoria pensa também onde serão os treinos do elenco. Na temporada 2018, o Flamengo chegou a treinar em seis lugares, mas isso pode acabar caso a parceria para usar as Classes Produtoras seja concretizada. “Já estava tudo praticamente acertado com o nosso falecido presidente Cesarino, mas o vice das Classes é muito nosso amigo e gosta do Flamengo, acredito que vamos conseguir resolver esse problema do local”, acrescentou.

O presidente Everaldo Cunha também fala sobre a necessidade de formar um elenco caseiro e com jogadores da região devido a falta de recursos e que vai pedir no arbitral do Piauiense Profissional que acontece hoje (22), às 16h, na sede da FFP a inserção obrigatória de atletas sub23 nos times. “Vamos debater essa possibilidade junto aos outros colegas diretores, pois esses jogadores mais novos precisam ser valorizados e são jogadores que fazem parte da realidade dos clubes do Piauí”, disse.

O Flamengo em 2018 foi o lanterna do Estadual, mas a competição não tinha rebaixamento. Em 2019, o time tem somente o Campeonato Piauiense no calendário.

Pâmella Maranhão