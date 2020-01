Flamengo anuncia saída do zagueiro Pablo Marí, que vai para o Arsenal

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (29) a saída do zagueiro Pablo Mari, que minutos depois foi confirmado no Arsenal, da Inglaterra, após uma negociação com idas e vindas. Paralelamente, o clube carioca acertou a compra do zagueiro Leo Pereira, do Athletico-PR, para suprir a baixa.

"Chegou a hora de nos despedirmos desse zagueiro que chegou ao Flamengo para deixar a sua marca na nossa história com os títulos da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Pablo Marí, obrigado por tudo", diz a mensagem.

Na sequência, o Arsenal confirmou a chegada do reforço com uma postagem de boas-vindas a Londres. "Pablo é um jogador experiente que vai acrescentar qualidade à nossa defesa", afirmou Edu.

O Arsenal não tem dinheiro em caixa, embora tenha acenado com uma aquisição por volta dos R$ 46 milhões em um primeiro momento. Marí realizou os exames no clube, mas voltou ao Rio após a transação esfriar. Uma das possibilidades seria dar ao clube rubro-negro as garantias de que poderia transferir 15 milhões de euros (R$ 69,6 milhões) na metade do ano.

Os "Gunners" perderam Mustafi, lesionado, e precisavam de uma reposição com urgência. Há, no entanto, receio de que o espanhol não se adapte e acabe se tornando um "mico" na Inglaterra -ele foi contratado ainda jovem pelo Manchester City, mas nunca disputou um jogo pelo time dirigido por Pep Guardiola.

Constantemente emprestado, Marí estava no La Coruña e foi trazido por R$ 5,5 milhões pelos rubro-negros, em mais uma contratação certeira para a montagem do elenco que conquistou o Brasileiro e a Libertadores no ano passado.

"Vir para o Flamengo mudou a minha vida. Poder disputar uma final de Libertadores e fazer história é algo muito grande. Não teria a possibilidade de brigar por algo assim com as outras opções que tinha. Estou totalmente feliz com a decisão de vir para o Flamengo", afirmou, dias semanas antes da conquista da América.

Com exceção do defensor, o Flamengo manteve todos os titulares campeões do Brasileiro e da Libertadores. O técnico Jorge Jesus ganhou ainda os reforços de Pedro Rocha, Michael, Thiago Maia, Pedro, Gustavo Henrique e, agora, Leo Pereira -os dois últimos, zagueiros, agora disputando posição ao lado de Rodrigo Caio.

Folhapress