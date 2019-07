Flamengo anuncia a contratação do zagueiro espanhol Pablo Marí

O Flamengo anunciou a contratação do zagueiro Pablo Marí, que estava no Deportivo La Coruña, da Espanha, e tinha os direitos ligados ao Manchester City, da Inglaterra. Ele assinou um contrato até dezembro de 2022. A contratação do jogador foi publicada, primeiramente, pelo blog do Mauro Cezar no UOL Esporte.



Marí foi uma indicação do técnico Jorge Jesus e chega para um setor que o Flamengo considerava carente desde o início da temporada. Atualmente, o elenco tem à disposição Rodrigo Caio, Léo Duarte, Rhodolfo, Thuler, Matheus Dantas e Rafael Santos.

Por uma rede social, Pablo celebrou o acertou com o Flamengo, afirmando ser uma alegria defender o clube carioca e repetindo uma frase que ficou conhecida quando usada por Ronaldinho Gaúcho: "Agora, sou Mengão".

"Extremamente feliz e pronto para esta nova etapa da minha carreira no Flamengo. É um orgulho e alegria poder defender esse clube gigantesco. Eu darei tudo para estar à altura e assim fazer feliz a esta enorme torcida. É hora de novos desafios. ¡Agora sou mengão!", disse o zagueiro.

Marí foi o sétimo reforço para 2019 e o segundo nesta janela de transferência, que contou também com a chegada do lateral-direito Rafinha, ex-Bayern de Munique, da Alemanha. Neste ano, o clube da Gávea já anunciou, além dos já citados, o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral-direito João Lucas, o meia Arrascaeta e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol.

Há ainda a expectativa de acerto com o meia Gerson, cria do Fluminense e atualmente na Roma, da Itália, conversas pelo lateral-esquerdo Filipe Luis e a busca por um centroavante - recentemente, foi feita uma proposta por Pedro, do Fluminense, mas prontamente negada.

Vale lembrar que o prazo para inscrição da Copa do Brasil se encerrou na noite da última terça-feira. Sendo assim, apenas Rafinha poderá integrar o elenco rubro-negro na competição. Ele, inclusive, foi relacionado para a partida contra o Athletico-PR, na quarta (10), pelas quartas de final, mas não entrou.

Apenas para ressaltar que o setor defensivo pode ainda ter uma baixa. O Athletico-PR demonstrou interesse no zagueiro Rhodolfo, que não foi utilizado no jogo-treino com o Madureira e nem contra o contra o time paranaense.

UOL / Folhapress