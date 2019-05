Flamengo alivia Abel, mas já tem nova prova de fogo na temporada

O Flamengo exorcizou o fantasma de uma nova eliminação precoce na fase de grupos da Copa Libertadores e ganhou fôlego importantíssimo para a sequência da temporada. O técnico Abel Braga, que estava pressionado, respirou aliviado. Só que nem sequer há tempo para comemorações. A eterna "panela de pressão" rubro-negra cobra o seu preço em caso de relaxamento.



O time passou pela primeira sequência complicada da temporada. Depois do título do Campeonato Carioca sobre o Vasco, o Flamengo encarou LDU, Cruzeiro, Internacional, São Paulo e Peñarol. No fim das contas, se garantiu nas oitavas de final da Copa Libertadores e somou quatro pontos no Brasileirão, sendo que apenas o jogo contra os mineiros foi realizado no Rio de Janeiro.

Só que, a partir de agora, a sequência de partidas será ainda mais dura. O Flamengo sabe que terá algumas provas de fogo pela frente na temporada. Enquanto aguarda o adversário das oitavas de final da Copa Libertadores, o clube já tem pela frente o próximo desafio, com duelos decisivos pela Copa do Brasil contra o Corinthians, além de compromissos importantes no Campeonato Brasileiro.

Se hoje o clima é de alívio, resultados ruins em sequência podem mudar drasticamente o panorama. Historicamente, esse é o perfil do Flamengo. Em pouco menos de um mês, o time terá os dois confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians e os seguintes duelos pelo Brasileirão: Chapecoense (casa), Atlético-MG (fora), Athletico-PR (casa), Fortaleza (casa) e o clássico contra o Fluminense.

É necessário avançar na Copa do Brasil e somar pontos no Campeonato Brasileiro. Ainda sem priorizar competições, o Flamengo sabe da importância de se manter na briga pelos títulos de expressão na temporada. Tudo para conquistar o que um elenco estrelado precisa. E, mais do que tudo, manter um ambiente leve.

"Todos estão muito felizes com o objetivo alcançado. Foi uma missão difícil, mas estávamos confiantes de que conseguiríamos a classificação. Obviamente, faremos um balanço de tudo o que aconteceu e das dificuldades que enfrentamos. O balanço, independentemente de resultado, é positivo até agora. É melhorar para chegar ainda mais forte na próxima fase da Libertadores", afirmou o meia Diego.

O técnico Abel Braga tem sido questionado com frequência pela torcida. É claro que a classificação dá o respaldo necessário para continuar o trabalho, mas ele diz estar isolado das críticas mais duras, com o objetivo de fazer o time rubro-negro campeão.

"Existem críticas e críticas. Existe aquela que é extremamente importante, tem aquela que é pessoal e tem aquela que é totalmente idiota e imbecil. Então, quando você não quer escutar essas críticas idiotas e imbecis, você não faz nada, você não fala nada e você não escuta nada. Eu estou trabalhando com esse grupo há cinco meses e estou simplesmente maravilhado com o ambiente e a maneira que eles encaram a imensa responsabilidade de vestir a camisa do Flamengo", encerrou.

UOL / Folhapress