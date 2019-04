Fla vende 58 mil ingressos e mira recorde de público no país

Embalado com o título da Taça Rio conquistado no domingo (31) diante do Vasco, o Flamengo deverá quebrar seu próprio recorde de público do Brasil em 2019 no jogo desta quarta-feira (3), no Maracanã, contra o Peñarol (URU), pela Copa Libertadores. Até o momento foram vendidos cerca de 58 mil ingressos e ainda há muitas filas nos pontos de venda.



Os setores Norte, Leste Inferior e Leste Superior já estão esgotados. Restam apenas o Sul, Oeste Inferior e Maracanã Mais.

No fim de semana, o clube conseguiu junto à Polícia Miltar obter uma carga de 2.500 bilhetes referentes ao setor Sul, onde ficará a torcida visitante, que não lotará o seu espaço.

Na manhã de hoje, filas quilométricas foram formadas nas bilheterias do Maracanã, na Gávea e nos demais pontos de venda.

O recorde de público do Brasil até o momento também é do Flamengo, na partida contra a LDU (EQU), também pela Copa Libertadores. Naquela ocasião, 58.034 pagaram ingressos. Um dos heróis do título da Taça Rio, Arrascaeta destacou ao Sportv a força da torcida rubro-negra: "uma torcida enorme, gigante, muito apaixonada. Estou muito contente de poder estar aqui e estou me adaptando a cada dia para dar o melhor dentro do campo e eles poderem comemorar como comemoraram o título. Sem dúvida que tem coisas muito positivas que ainda queremos entregar a eles".

Veja abaixo informações dos setores restantes:

Sul

Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$ 30

Sócio-torcedor do plano Onde Estiver: R$ 50

Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$ 100 (meia R$ 50)

Oeste Inferior

Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$ 50

Sócio-torcedor do plano Onde Estiver: R$ 90

Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$ 180 (meia R$ 90)

Maracanã Mais

Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$ 170

Sócio-torcedor do plano Onde Estiver: R$ 207,50

Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$ 350 (meia R$ 207,50)

UOL / Folhapress