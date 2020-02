FLA vence FLU em jogo de cinco gols e vai à final da Taça Guanabara

O Flamengo está na final da Taça Guanabara. A equipe rubro-negra venceu clássico contra o Fluminense por 3 a 1 nesta quarta-feira (12), no Maracanã, e avançou para a decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca.

O time de Jorge Jesus foi soberano na partida até o início do segundo tempo, quando vencia por 3 a 0, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Filipe Luís. O panorama do jogo, no entanto, começou a mudar aos 15 minutos da etapa final, quando Luccas Claro diminuiu para o Flu.

Dez minutos depois, a equipe de Odair Hellmann marcou o segundo gol, com Evanilson, e voltou a deixar a partida em aberto. Perto do fim, o Flu conseguiu marcar com Pacheco, mas a arbitragem, amparada pelo VAR, sinalizou impedimento e invalidou o tento.



Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Os rubro-negros agora aguardam o adversário na final, que sairá do confronto entre Boavista e Volta Redonda. O time de Saquarema tem a vantagem do empate e jogará a partida na sua casa, em Bacaxá, no domingo (16). A finalíssima está marcada para o dia 22, sábado, no Maracanã.

No mesmo dia da outra semifinal da Taça Guanabara, o Flamengo voltará a campo para disputar a Supercopa do Brasil com o Athletico-PR, em Brasília, às 11h.

Já o Fluminense se prepara para enfrentar o Unión La Calera na próxima terça (18), no Chile, por vaga na segunda fase na Copa Sul-Americana -no confronto de ida, as equipes empataram em 1 a 1.

Folhapress