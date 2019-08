Fla e São Paulo 'secam' Santos em busca da liderança do Brasileirão

O Brasileirão ganha mais um capítulo neste fim de semana, com a 16ª rodada. No sábado (23), às onze da manhã, o quinto colocado Atlético Mineiro enfrenta o Bahia, na décima posição, no Independência.

Sem saber o que é vencer há cinco jogos, o 13º colocado Grêmio tenta espantar a má fase diante do Athletico Paranaense, rival na semi da Copa do Brasil. O Furacão ocupa o oitavo lugar.

No domingo, o líder Santos entra em campo para pegar o Fortaleza, 14º colocado. Jogando em casa, o Peixe joga para se manter na ponta da tabela.

Quem vai ficar de olho no jogo do líder é o São Paulo. O Tricolor, que está na quarta posição com os mesmos 30 pontos de Fla e Palmeiras, vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco, 15º na tabela.

Vice-líder do Brasileirão, o Mengão vai até o Castelão jogar contra o Ceará, que ocupa a 11ª posição. O técnico Jorge Jesus indicou que deve poupar alguns jogadores, visando o jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Despencando na tabela, o Goiás quer quebrar a sequência sem vitórias, mas vai ter que vencer o Internacional. O Colorado deve jogar com o time reserva por conta da Libertadores. O Esmeraldino é o 12º na classificação, enquanto os gaúchos estão em sétimo.

Única equipe que ainda não sabe o que é vencer neste Brasileirão, o lanterna Avaí joga diante de seu torcedor contra o embalado Corinthians. O Timão está em sexto lugar e quer encostar de vez no pelotão de cima.

Fechando a série de jogos, duelo pela parte de baixo da tabela. O CSA, penúltimo colocado, joga contra o Cruzeiro, 16º, que está três pontos à frente da equipe alagoana.

Agência do Radio Mais