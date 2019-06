FLA avalia a contratação de volante Hernani, ex-Athletico Paranaense

Em busca de reforços para encorpar o seu elenco, o Flamengo analisa a contratação do volante Hernani, ex-Ahletico Paranaense. O jogador pertence ao Zenit, da Rússia, e teve passagem pelo francês Saint Étienne.



Não há ainda proposta ou negociação em curso, mas a cúpula de futebol rubro-negra tem o nome sob a mesa e avalia as possibilidades para a contratação do jogador, de 25 anos de idade.

Ainda que esta negociação não avance, a direção do futebol entende que o elenco precisa de um jogador que seja alternativa a Willian Arão, hoje praticamente soberano no setor.



Hernani - Foto: Folhapress

Nas conversas que selaram a sua contratação como novo comandante do Flamengo, o português Jorge Jesus foi informado de todas as negociações que estão em curso. No momento, o clube ainda tenta Filipe Luis para a lateral, além de trabalhar em duas frentes para a zaga: Jemerson, do Monaco, e o colombiano Zapata, do Milan, "disputam" essa vaga no mercado.

Já apalavrado com o Flamengo, o lateral-direito Rafinha tem contrato com o Bayern até o dia 30 de junho, e sua chegada após esse prazo já é considerada como líquida e certa na Gávea.

Ficou acordado ainda que novas chegadas ficarão condicionadas à avaliação do elenco por parte do novo treinador, mas a tendência é que as movimentações não fujam do que já está em curso.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, o Fla volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Amanhã, a equipe recebe o Corinthians, 21h30, no Maracanã. O rubro-negro precisa de um empate para avançar às quartas da competição nacional.

Folhapress