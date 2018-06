Fla alcança sua melhor campanha na era dos pontos corridos

O Flamengo foi para a parada da Copa do Mundo com sua melhor campanha nas 12 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. A melhor marca do time rubro-negro na era dos pontos corridos até então era de dez anos atrás.

Com o tumultuado empate com o Palmeiras por 1 a 1, na quarta-feira (13), o Flamengo somou 27 pontos, um a mais que o time de 2008, comandado por Caio Júnior, que também liderava o Brasileiro na ocasião.

O atual Flamengo, do interino Maurício Barbieri, tem ainda quatro pontos de vantagem para o segundo colocado, o Atlético-MG. A marca é emblemática, já que a equipe de 2008 sempre esteve entre as melhores na fase inicial da competição e era vista como difícil de ser alcançada. O time atual, no entanto, andou lado a lado com o recorde e se colocou em condições de batê-lo nas rodadas recentes.

Foto: Staff Images / Flamengo



O Flamengo tem um aproveitamento de 75% dos pontos disputados - oito vitórias, três empates e apenas uma derrota. Nas últimas 19 partidas, o time rubro-negro só foi batido uma vez -3 a 2 para a Chapecoense.

Satisfeito com o desempenho, o técnico Maurício Barbieri espera manter a condição até o final do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, resta ao Flamengo descansar, voltar aos treinos e também buscar reforços para a sequência da temporada após o Mundial da Rússia.

"A nossa expectativa é a de aproveitar o período de treinamentos para corrigir os defeitos. Sabemos que não somos um super time. Lideramos o campeonato, mas o nosso desejo é liderar na última rodada. Vamos aguardar a janela. Tenho a certeza de que a direção está se preparando da melhor maneira para continuarmos fortes no segundo semestre", encerrou.

Folhapress