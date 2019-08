Final da Libertadores terá ingressos a venda a partir do dia 30

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (21) os valores dos ingressos para a final da Copa Libertadores de 2019. A comercialização será aberta no dia 30 de agosto, no site oficial da competição, com pré-venda de 30 a 14 de setembro -ou até se esgotarem as entradas.

Há três setores à venda para a decisão, que será realizada em jogo único no estádio Nacional de Santiago, no Chile, de acordo com o anúncio da entidade. O mais barato, nas galerias sul e norte custa US$ 80 (cerca de R$ 320).

O valor intermediário é de US$ 100 (R$ 400) na tribuna Andes -em pré-venda. Fora desta pré-venda, o valor sobe para US$ 150 (R$ 600). O mais caro, a tribuna Pacífico, sai por US$ 250 (R$ 1.000).

A final da Copa Libertadores 2019 está marcada para o dia 23 de novembro.

A decisão deste ano terá necessariamente um time brasileiro, já que um lado do chaveamento das quartas de final é composto apenas por clubes do país -Palmeiras, Grêmio, Internacional e Flamengo. O outro finalista sairá do mata-mata entre River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), LDU (EQU) e Cerro Porteño (PAR).

Folhapress