Filipe Luis compara Everton Cebolinha a astro do futebol

Grêmio e Flamengo iniciam a disputa por uma vaga na final da Conmebol Libertadores, nesta quarta-feira (2 de outubro), a partir das 20h30. A partida de ida acontece em Porto Alegre.



O jogo marcará o reencontro de dois jogadores campeões da Copa América 2019 pela Seleção Brasileira. Desta vez, Everton Cebolinha e Filipe Luís defendem camisas diferentes. Antes do confronto, em entrevista à Conmebol Libertadores, o lateral-esquerdo do Flamengo fez questão de elogiar o atacante do Grêmio, e chegou a compará-lo a uma grande estrela do futebol mundial.

“Ele me deu uma Copa América, sou agradecido sempre pelo esforço dele, foi um prazer jogar do lado dele (risos). Será difícil marcá-lo. Ele tem muita força na hora de arrancar, dribla com muita facilidade, sabe sair do meio de dois. Ele talvez seja o cara que mais me lembra o Eden Hazard jogando. O Hazard talvez saiba jogar mais de costas, porque ele gira em cima do adversário. O Everton já joga muito mais de frente. É um jogador perigosíssimo”, afirmou Filipe Luís.

“Um só não consegue marcar. Tem que ter dois jogadores em cima dele, é o único jeito. Um cara desse pega no mano a mano, de dez tentativas, ele passa sete ou oito. O perigo já está sendo criado. O mais importante é que esses jogadores não joguem soltos. Quanto mais gente em cima dele, melhor”, completou.



Com informações da Fox Esporte