Figueirense contrata Pintado como novo técnico

O Figueirense acertou com Pintado para ser o novo técnico da equipe na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chega para ocupar a vaga deixada por Vinícius Eutrópio, demitido no mês passado.

Essa será a segunda vez que Pintado trabalhará como técnico do Figueirense. Ele já havia assumido a função em 2008.

Com problemas financeiros que resultaram em um W.O. em agosto, o Figueirense briga para não ser rebaixado para a terceira divisão brasileira. A equipe é a lanterna da competição com 27 pontos, quatro a menos que o Londrina, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

No último sábado (12), o Figueirense encerrou um jejum de 18 jogos sem vitória na competição. A equipe venceu o América-MG, dentro de casa, por 2 a 1.

