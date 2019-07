Fifa confirma Mundial de Clubes no Qatar em dezembro

A Fifa divulgou o calendário do Mundial de Clubes deste ano, a ser disputado no Qatar. A competição, que já conhece três de seus sete participantes, terá início no dia 11 de dezembro. A decisão, com a qual ainda sonham seis equipes brasileiras, será realizada em 21 de dezembro.

Estão classificados para o torneio o Liverpool, da Inglaterra, campeão europeu, o Hienghène Sport, da Nova Caledônia, campeão da Oceania, e o Monterrey, do México, campeão das Américas Central e do Norte. Ainda serão preenchidas as vagas da América do Sul, da África, da Ásia e do país-sede.

O campeão do Qatar é o Al Sadd, porém o posto de representante do país ainda não lhe está assegurado. Se o rival Al Duhail vencer a Liga dos Campeões da Ásia, será ele o time local na disputa. A vaga asiática, nesse caso, ficaria com o vice-campeão continental.



Foto: Antonio Villalba/Fotos Públicas

A posição do representante do Qatar e a do Hienghène Sport na chave já estão definidas: eles farão o jogo de abertura, em 11 de dezembro. O vencedor ainda precisará de mais um triunfo para avançar à semifinal, contra o Liverpool ou o campeão da Libertadores.

O sorteio que definirá os cruzamentos será realizado em 16 de setembro, na sede da Fifa, em Zurique. Já se sabe, porém, que o representante sul-americano jogará em 17 de dezembro. O Liverpool jogará no dia seguinte pela vaga na final.

Não havendo mudanças nos planos, será a penúltima disputa do Mundial no formato atual. A última será em 2020, também no Qatar. A partir de 2021, a Fifa pretende organizar uma competição com 24 clubes, realizada a quatro anos, sempre um antes da Copa do Mundo.

Confira o calendário do Mundial de Clubes de 2019:

Primeira fase

Jogo 1 - 11/12

Representante do Qatar x Hienghène Sport (Nova Caledônia)

Segunda fase

Jogo 2 - 14/12

Time A x Time B

Jogo 3 - 14/12

Time C x Time D

Disputa de quinto lugar

Jogo 4 - 17/12

Perdedor do Jogo 2 x Perdedor do Jogo 3

Semifinais

Jogo 5 - 17/12

Campeão da Libertadores x Vencedor do Jogo 2 ou Vencedor do Jogo 3

Jogo 6 - 18/12

Vencedor do Jogo 2 ou Vencedor do Jogo 3 x Liverpool

Disputa de terceiro lugar

Jogo 7 - 21/12

Perdedor do Jogo 5 x Perdedor do Jogo 6

Final

Jogo 8 - 21/12

Vencedor do Jogo 5 x Vencedor do Jogo 6

Folhapress