Fifa bane Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, do futebol

A Fifa anunciou o banimento do presidente da CBF, Marco Polo del Nero. O comunicado foi feito na manhã desta sexta-feira (27) pela entidade que controla o futebol no planeta. É a primeira vez na história que um presidente da CBF é punido com a pena máxima pela Fifa.

Segundo o comunicado da entidade, a Câmara de Arbitragem do Comitê de Ética considerou Del Nero culpado por suborno e corrupção, oferecer e aceitar presentes e outros benefícios e conflito de interesse.Além da punição, o cartola terá que pagar uma multa de 1 milhão de francos suíços (cerca de R$ 3,5 milhões).

Desde dezembro, Del Nero estava afastado do cargo pelas acusações de corrupção feitas na Justiça dos EUA.

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil



O cartola foi denunciado por participar de um esquema de recebimento de propina com cartolas da América do Sul na venda de direitos de torneios no país e na América do Sul. A partir de agora, a CBF será comandada pelo paraense Antônio Carlos Nunes, o coronel Nunes.

No dia 14 de março, o ex-presidente da Federação Paulista de Futebol teve a sua suspensão prorrogada pela colombiana Maria Claudia Rojas, presidente da Câmara de Investigação do Comitê de Ética da Fifa. Del Nero estava há menos de três anos no poder. Neste período, ele passou a maior parte do seu mandato se defendendo de acusações de corrupção.

O paulista era homem de confiança de José Maria Marin, ex-comandante da CBF, preso em maio de 2015 na Suíça após operação do FBI durante uma reunião da Fifa. Em dezembro, Marin foi condenado por organização criminosa, fraude financeira e lavagem de dinheiro nos EUA

A pena só será anunciada em agosto. Mesmo assim, Marin já cumpre pena pena num presídio no Brooklyn, em Nova York. Del Nero é acusado pelos promotores norte-americanos dos mesmos crimes. De todos os denunciados, o cartola paulista foi o último a perder o cargo. Desde a prisão de Marin, ele nunca mais deixou o Brasil.

Del Nero é acusado pelos promotores norte-americanos dos mesmos crimes. Ele nega as acusações.





Folhapress