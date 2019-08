FFP prorroga prazo para entrega de laudos dos estádios da Segundona

Para evitar jogos com portões fechados durante a Série B do Campeonato Piauiense, a Federação de Futebol do Piauí (FFP) prorrogou na tarde desta quinta-feira (15), a entrega dos laudos técnicos que comprovam a segurança dos estádios no Piauí. A nova data escolhida pela entidade vai até a próxima sexta-feira (23), para os clubes que mandarem os jogos em casa na primeira rodada, e os demais terão que entregar os documentos dez dias antes da estreia na competição.

“A federação postergou o prazo até o dia 23, para os clubes que vão disputar a primeira rodada nos dias 06 e 07 de setembro, que é o caso do Oeiras e Picos que vão mandar os jogos em casa. Os demais vão ter que apresentar dez dias antes da estreia”, explicou Robert Brown, presidente da FFP.

Ainda de segundo o presidente da federação, as equipes que não apresentarem os documentos na data estipulada vão ter que mandar os jogos sem a presença da torcida.

“A última hipótese para essa competição acontecer é com portões fechados, sem a torcida nas arquibancadas e isso obviamente os clubes não querem. Se as equipes não apresentarem as documentações que são exigidas pelo Estatuto do Torcedor, será dado baixo numa resolução que obriga os jogos serem fechados, justamente pra não comprometer que vai assistir”, concluiu.

Presidente da FFP, Robert Brown, em visita ao estádio Helvídio Nunes, em Picos. Foto: Reprodução FFP

Na última terça-feira (13), uma comissão da FFP viajou para realizar vistorias nas praças esportivas do interior. A comitiva esteve no Helvídio Nunes, em Picos, e Gerson Campos, em Oeiras, onde foram feitas avaliações nas estruturas dos estádios.

A equipe do Oeirense, primeira a estrear na competição ainda está em busca do laudo do Corpo de Bombeiros, mas o presidente do clube, Fabiano Alex, garante que já foi dado entrada. “Pretendemos ir à federação na próxima semana, como também receber uma visita do o Corpo de Bombeira na quinta-feira da próxima, e com certeza esses laudos devem estar liberados”, relatou.

Com cinco clubes inscritos (Timon, Picos, Oeirense, Cori-Sabbá e Comercial) na Série B do Piauiense, a disputa terá início no dia 6 de setembro com jogo entre Picos e Timon, às 20h, na Cidade do Mel.

A primeira rodada será finalizada no dia seguinte com o confronto entre Picos e Comercial, que jogam às 16h, no Gerson Campos, em Oeiras. O único representante da cidade de Floriano, o Cori-Sabbá folga na rodada de abertura devido à desistência do Fluminense da Segundona.

Ithyara BorgesJorge Wesley