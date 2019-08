FFP inicia visitas aos estádios que irão receber Série B do Piauiense

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) iniciou as vistorias nos estádios que irão receber a Série B do Campeonato Piauiense. Marcada para iniciar no próximo dia 6 de setembro as equipes que disputarão a competição correm contra o tempo para apresentar os laudos técnicos dos estádios onde vão mandar os seus jogos.

A FFP estendeu o prazo de entrega dos laudos para até a próxima quinta-feira (15) e uma comissão da representando a Federação viajou nesta terça-feira (13) para realizar uma vistoria nas praças esportivas do interior.

Na manhã de ontem (13), a comissão visitou o estádio Helvídio Nunes, em Picos, que será o palco da abertura da competição. À tarde a equipe se deslocou para a cidade de Oeiras, onde realizou vistoria no Estádio Gerson Campos. Nos dois locais foram vistoriados o gramado, os bancos de reservas, as saídas de emergências e os vestiários.



A comissão visitou alguns dos estádios que receberão os jogos durante a competição - Foto: Ascom FFP



“São quatro laudos: laudo de segurança; de Vigilância Sanitária; do Corpo de Bombeiros, que esse é o mais complicado, e o laudo de en genharia. O que podemos constatar é que o único impedimento para a liberação dos estádios é a instalação de uma barra antipânico na saída emergência. Essas barras já foram compradas e deverão ser instaladas no final da semana. O Corpo de Bombeiros fará uma nova vistoria e até quinta-feira (22) esses laudos devem estar liberados” explicou Robert Brown, presidente da FFP.

Hoje (14) a comissão está na cidade de Floriano, onde fará vistoria no Estádio Tibério Nunes. Os cinco clubes inscritos na Série B do Piauiense são Comercial, Cori-Sabbá, Oeirense, Picos e Timon. A disputa terá início no dia 6 de setembro com o jogo entre Picos e Timon, às 20h, no estádio Helvídio Nunes, em Picos. No dia seguinte, Oeirense e Comercial se enfrentam às 16h, no estádio Gerson Campos, em Oeiras. O Cori-Sabbá folga na rodada.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia