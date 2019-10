FFP divulga mudanças na tabela da Série B e dirigente critica decisão

A Federação de Futebol do Piauí (FPP) divulgou no final da tarde da segunda-feira (30) algumas mudanças na tabela da 5ª e última rodada da segunda divisão do Campeonato Piauiense. Segundo a entidade, a decisão atendeu ao interesse das equipes participantes da competição que determinou que os jogos sejam no mesmo dia e horário na tentativa de coibir a combinação de resultados.



Documentação da alteração dos jogos. Divulgação: FFP

A partida entre Cori-Sabbá e Picos, que seria disputada nesta sexta-feira (04), será no domingo (06), às 15h45, no estádio Tibério Nunes, em Floriano. O duelo de fechamento da rodada entre Comercial-PI e Timon também foi alterado para o domingo, no mesmo horário, no estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior.

Segundo o presidente do Cori-Sabbá, Anderson Kamar, a escolha do horário dos jogos não agradou a diretoria Alvinegra.

“Nós emitimos um ofício pedindo a mudança para o domingo, às 18h, pelo motivo de termos um público maior, pra fugir dos jogos da TV, e a Federação não quer atender porque disse que temos que jogar no mesmo horário. Eu não tenho culpa se em Campo Maior não tem iluminação, até porque quando eu fui jogar lá nem água tinha”, disse Anderson Kamar.

O presidente do Bode de Campo Maior, Marcelo Paz, rebateu as críticas. “Essas mudanças não foram solicitadas pelo Comercial-PI e não tem relação com falta de energia. O Kamar tinha pedido pra alterar o dia do jogo, e como Cori-Sabbá, Timon e Comercial tem chances de classificação, a Federação só fez colocar no mesmo horário pra não ter combinação de resultados assim como acontece em outros campeonatos. Não temos culpa de nada, se ele está achando ruim, que vá reclamar com a Federação”, disse.

Pelo regulamento da Série B, apenas 4 times avançam para a próxima fase. Na última rodada, Oeirense e Picos garantiram vaga na semifinal do campeonato.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia