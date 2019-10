FFP define datas das semifinais da Série B do Campeonato Piauiense

Foram definidos os confrontos das semifinais da segunda divisão do Campeonato Piauiense. Com o fechamento da fase de classificação no domingo (06), a Federação de Futebol do Piauí divulgou nesta segunda-feira (7) as datas dos confrontos do mata-mata da competição. Timon, Oeirense, Picos e Cori-Sabbá são os times na briga pelo acesso.



Segundo a FFP, os jogos de ida serão realizados no dia 12 de outubro. A equipe do Oeirense encara o Picos, às 16h, no estádio Gerson Campos, na Capital da Fé. Já às 20h, quem entra em campo é o Corisa-babbá contra o Timon, no estádio Tibério Nunes, em Floriano.

Timon vence Comercial-PI e assume ponta da tabela. Foto: Jailson Soares.

As partidas de volta serão disputadas em duas datas. No dia 18 de outubro é a vez do Picos receber o Oeirense, às 20h, no estádio Helvíldio Nunes, na Cidade do Mel. O Timon fecha o mata-mata da competição diante do Cori-Sabbá, no dia 21 de outubro, às 20h, no estádio Lindolfo Monteiro em Teresina.

Última rodada

A quinta e última rodada da fase de grupos, disputada no domingo (06), definiu Timon, Oeirense, Picos e Comercial como os classificados do torneio. O Comercial-PI, foi o eliminado da competição.

O Timon entrou em campo em terceiro na tabela, venceu o lanterna Comercial-PI por 2 a 1 e terminou a fase com setes pontos passando a assumir a liderança da Série B. Os gols do confronto saíram dos pés de Amorim e Netinho. O Comercial-PI descontou após cruzamento de Batara que desviou em Wallisson que empurrou para o próprio gol.

Elenco do Oeirense. Foto: Reprodução Instagram

O Cori-Sabbá empatou em 2 a 2 com Picos, no estádio Tibério Nunes, em Floriano. Com o resultado, as duas equipes foram classificadas para semifinais. Os gols do Zangão foram marcados por Raphael Freitas e Vitor Recife. O Cori anotou com Jader e Emerson.

Segundo o regulamento da competição, as equipes que avançarem para a final conquistam automaticamente o acesso à Série A do Campeonato Piauiense.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia