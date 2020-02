FFP confirma alteração em 12 jogos do Campeonato Piauiense; veja

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) informou, na tarde desta quarta-feira (19), mudanças em 12 jogos da tabela do Campeonato Piauiense Série A 2020.



De acordo com a FFP, as modificações aconteceram em razão do jogo da segunda fase da Copa do Brasil entre River-PI e América-RN, que será disputado na próxima quarta-feira (26), às 20h30, no estádio Albertão, em Teresina.

Confira as mudanças abaixo:

Altos x River (5ª rodada)

De: 26/02, quarta-feira

Para: 08/03, domingo

Horário: 16h (mantido)

Local: Felipão (mantido)

----------

Flamengo x Piauí (7ª rodada)

De: 20h

Para: 16h

Data: 26/02, quarta-feira (mantida)

Local: Lindolfo Monteiro (mantido)

----------

River x Picos (8ª rodada)

De: 08/03, domingo, 17h

Para: 11/03, quarta-feira, 20h

Local: Albertão (mantido)

----------

Altos x Flamengo (9ª rodada)

De: 08/03, domingo

Para: 11/03, quarta-feira

Horário: 16h (mantido)

Local: Felipão (mantido)

----------

Picos x Timon (9ª rodada)

De: 11/03, quarta-feira, 20h

Para: 08/03, domingo, 17h

Local: Helvídio Nunes (mantido)

----------

Piauí x River (9ª rodada)

De: 11/03, quarta-feira

Para: 30/03, segunda-feira

Horário: 20h (mantido)

Local: Lindolfo Monteiro (mantido)

----------

Flamengo x River (11ª rodada)

De: 25/03, quarta-feira

Para: 24/03, terça-feira

Horário: 20h (mantido)

Local: Lindolfo Monteiro (mantido)

----------

River x Altos (12ª rodada)

De: 29/03, domingo, 17h

Para: 27/03, sexta-feira, 20h

Local: Albertão (mantido)

----------

Piauí x Timon (13ª rodada)

De: 01/04, quarta-feira

Para: 02/04, quinta-feira

Horário: 18h (mantido)

Local: Lindolfo Monteiro (mantido)

----------

4 de Julho x River (13ª rodada)

De: 01/04, quarta-feira

Para: 02/04, quinta-feira

Horário: 19h (mantido)

Local: Arena Ytacoatiara (mantido)

----------

Flamengo x Picos (13ª rodada)

De: 01/04, quarta-feira

Para: 02/04, quinta-feira

Horário: 20h (mantido)

Local: Lindolfo Monteiro (mantido)

----------

Parnahyba x Altos (13ª rodada)

De: 01/04, quarta-feira

Para: 02/04, quinta-feira

Horário: 20h (mantido)

Local: Mão Santa (mantido)

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia