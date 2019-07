FFP abre inscrições para o Campeonato Piauiense Sub-17

As inscrições para disputa do Campeonato Piauiense Sub17 iniciaram essa semana e ficam abertas até a próxima segunda-feira (29). O torneio de base da vaga na Copa do Brasil da categoria e em 2018 teve o Piauí Esporte Clube como campeão, após final diante o Fluminense.



Algumas equipes se movimentam visando a disputa do torneio. Elenco do Altos e do Flamengo do Piauí, que no momento estão disputando a Copa Água Branca, como forma de se manter em movimentação, e o River, que não parou suas atividades de base na temporada, são algumas equipes cotadas para disputar o torneio estadual.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

O próprio time do Enxuga Rato deve disputar a competição, e pode entrar em vantagem, pois está em movimentação mais tempo por conta da Copa do Brasil, que tem inicio dia 3 de agosto, com o confronto entre Piauí x Tubarão, de Santa Catarina.

Na próxima terça-feira (30) será realizado na sede da Federação de Futebol do Piauí (FFP) o arbitral com os dirigentes para definir regulamento e formato da competição. Em 2018, 16 equipes brigaram pelo título.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia