Felipe Melo marca no último minuto, e Palmeiras bate a Chapecoense

O Palmeiras tentou de todas as formas, cruzando da linha de fundo, chutando de longe, entrando com tabelas ou só no desespero. E nessa pressão muitas vezes desorganizada o time paulista bateu a Chapecoense por 1 a 0 na noite desta quarta (16), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do triunfo dramático saiu aos 54 minutos em lance de oportunismo de Felipe Melo, que fez a distância para o líder Flamengo seguir em oito pontos (61 a 53). A Chape segue na lanterna com 16.



Foto: Ag. Palmeiras

O primeiro tempo foi sonolento, inclusive com momentos de superioridade da Chapecoense, apesar da postura retraída com uma linha de cinco na defesa. Na etapa final, o Palmeiras até conseguiu posicionar o time mais à frente e criar chances claras, mas a falta de pontaria -principalmente de Willian - deixou a torcida revoltada na casa alviverde. O goleiro João Ricardo também trabalhou bem para manter o empate sem gols até o último segundo, quando rebateu mal chute de Dudu no lance concluído por Felipe Melo.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Athletico Paranaense na Arena da Baixada, às 19h de domingo. No mesmo dia e horário, a Chape recebe o Goiás na Arena Condá.

Folhapress