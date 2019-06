Felipão tem dúvidas e novidades para testar no Palmeiras

O Palmeiras faz neste sábado (28), às 10h, o primeiro jogo-treino da intertemporada durante o recesso para a disputa da Copa América. O adversário será o Oeste, na própria Academia de Futebol, e o técnico Luiz Felipe Scolari deve aproveitar a atividade para testar novidades e começar a tirar algumas dúvidas sobre a equipe antes do retorno às competições oficiais.



Além do jogo de sábado, o Palmeiras também fará um amistoso contra o Guarani na próxima quarta-feira (3), em Campinas, e um outro jogo-treino, diante do Operário-PR, na quinta (4), também na Academia de Futebol.

Confira o que Felipão pode experimentar antes de voltar aos jogos competitivos no dia 10 de junho, contra o Internacional, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil:

Novidades nas pontas

Felipão encontrou em Zé Rafael o parceiro ideal para Dudu pelas pontas no primeiro semestre, já que as contrações Carlos Eduardo e Felipe Pires não deram ainda o retorno esperado. Mas o técnico ganhará novas opções de velocidade no segundo semestre: Willian, peça fundamental no ano passado, está recuperado de lesão no joelho, enquanto o jovem Iván Angulo foi oficialmente promovido do sub-20. Os amistosos do Palmeiras devem ser a primeira experiência da dupla em uma situação de jogo com elenco em 2019.

Quem será o meia?

O Palmeiras terminou o semestre com Lucas Lima recebendo uma sequência grande como titular na função de meia central, mas a posição é uma das principais incógnitas do time para a sequência do ano. A concorrência é forte: Raphael Veiga tem entrado sempre bem e recebido elogios de Felipão, enquanto Gustavo Scarpa, que era o titular no começo da temporada e é o artilheiro do Verdão no ano, perdeu a posição após uma lesão, mas está de volta à disposição. O trio disputa, na teoria, uma vaga na equipe titular.

Borja ou Arthur

Deyverson é o titular absoluto na função de centroavante e um dos atletas que menos entra no rodízio de Felipão, mas o posto de reserva imediato tem sido alternado entre Borja e Arthur Cabral. O treinador tem adotado a prática de levar apenas um deles para o banco em cada partida, e nenhum tem tido atuações convincentes nas oportunidades recebidas. Borja tem sido bastante cobrado para ajudar mais na marcação e fazer as movimentações laterais que Felipão pede na frente, enquanto Arthur sofreu com problemas físicos no começo do ano e mostrou pouca mobilidade nas vezes em que esteve em campo.

Quem ainda não jogou

Do elenco profissional, três atletas ainda não tiveram nem um minuto sequer em campo e poderão ser observados nos amistosos. O lateral direito Fabiano, o zagueiro Juninho e o meia Guerra estão no último lugar da fila em suas respectivas posições, com concorrência pesada, e no máximo foram levados para o banco de reservas no primeiro semestre. Dos três, Guerra é o único que tem contrato se encerrando no final deste ano - ele foi contratado em 2016 por R$ 10 milhões, com dinheiro da Crefisa.

E Ramires?

Por enquanto, Ramires não está nem treinando junto com o grupo. Ainda longe da melhor forma física, o volante de 32 anos recém-contratado segue um cronograma específico de preparação física, e o clube não dá previsão de quando ele estará à disposição de Felipão. Após passar o último ano jogando apenas pelo time B do Jiangsu Suning, ele se apresentou dois dias depois do restante do elenco para resolver questões pessoais relacionadas à mudança da China para o Brasil. Felipão já disse que não há pressa para utilizar o reforço.

UOL / Folhapress