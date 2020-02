Felipão recebe convite e inicia conversas para treinar Colo-Colo

Sem clube desde que deixou o Palmeiras em setembro de 2019, o técnico Luiz Felipe Scolari negocia com o Colo-Colo, tradicional time do Chile e que disputa a Copa Libertadores deste ano.

A informação, primeiramente publicada pelo jornal chileno La Tercera, foi confirmada pela assessoria de Felipão em contato com a reportagem. Após um convite, as partes iniciaram as conversas.



Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA



Segundo o La Tercera, além de Felipão, o Colo-Colo considera Gustavo Alfaro, ex-técnico do Boca Juniors, para assumir o cargo.

O time chileno procura um técnico desde a demissão de Mario Salas nesta semana. A expectativa do Colo-Colo é por uma definição rápida, já que a estreia na Libertadores está marcada para a próxima quarta-feira (4), contra o Jorge Wilstermann (BOL).

Os chilenos estão no grupo C, que ainda tem as presenças do Athletico-PR e do Peñarol (URU).

Folhapress