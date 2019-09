Felipão é consenso na diretoria do Flu para cargo de técnico

Com poucas opções de mercado, o Fluminense definiu o nome de Luis Felipe Scolari como prioridade para o cargo de técnico. Após ouvir um "não" de Cuca, o Tricolor se voltou para o experiente treinador pentacampeão do mundo com a seleção, que deixou o Palmeiras no início de setembro.

Leia também: Palmeiras demite Felipão por desempenho pós-Copa América

O nome é consenso entre o presidente Mario Bittencourt, o vice geral Celso Barros e o diretor de futebol Paulo Angioni. Felipão, que nunca passou pelo futebol carioca, pediu um tempo para analisar a proposta enviada pelo Flu, pois tem proposta da China, que deve ser recusada. O treinador pretendia descansar neste fim de temporada.



Luís Felipe Scolari pode assumir o comando do Fluminense - Foto: Divulgação/Sociedade Esportiva Palmeiras

Caso não haja acerto, o Fluminense deve aguardar o desenrolar do jogo contra o Grêmio, amanhã, às 16h, no Maracanã, para definir um plano B. Zé Ricardo segue bem cotado em Laranjeiras.

A diretoria também não descarta efetivar o interino Marcão, a depender do resultado da partida.

Folhapress