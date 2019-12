Federação Piauiense de Futebol divulga calendário de competições para 2020

A Federação de Futebol do Piauí divulgou, na quarta-feira (18), o calendário de competições para o ano de 2020. Segundo o documento, a temporada inicia com o Campeonato Piauiense, em janeiro e finaliza com o Piauiense Feminino em dezembro.



Cronograma divulgado pela FFP. Foto: Divulgação FFP

O cronograma das competições prevê ainda seis campeonatos de base. Segundo a FFP, o calendário de 2020 já traz especificado as datas de pedidos de inscrições para os campeonatos que serão realizados pela FFP. A medida foi adotada para que os clubes e escolinhas já possam se programar para as competições que ocorrerão ao longo do ano. Os arbitrais dos respectivos torneios serão realizados no primeiro dia útil após o término de inscrições.

Competições

A temporada 2020 do futebol piauiense começa com a Série A do estadual, no próximo dia 17 de janeiro. Ainda no primeiro semestre serão realizados os campeonatos Sub-13, Sub-19 e o Feminino Sub-17.

Já para segundo semestre estão programados a Série B do Piauiense e os campeonatos Sub-11, Sub-15 e Sub-17. O Campeonato Piauiense de Futebol Feminino encerra o calendário.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia