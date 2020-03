Federação de Futebol do Piauí suspende atividades por causa do coronavírus

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) vai suspender a partir desta quinta-feira (19) todas as atividades administrativas por tempo indeterminado. Segundo a entidade, a medida visa conter o avanço da transmissão do novo coronavírus (Covid-19).



Além das atividades da federação, o Campeonato Piauiense de futebol profissional foi suspenso ontem (17) assim como todas as competições do calendário da entidade.

A FFP informou ainda que, durante a paralização, as demandas de urgência à presidência ou às diretorias poderão ser solicitadas através dos telefones dos dirigentes ou por meio da assessoria de imprensa.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia