Federação de Futebol divulga tabela e regulamento do Piauiense 2020

A Federação de Futebol do Piauí divulgou no início da noite desta terça-feira (12) o regulamento específico e a tabela completa da Série A do Campeonato Piauiense de Futebol de 2020. A competição começará no dia 17 de janeiro, com o duelo entre Picos e River, no Estádio Helvídio Nunes, em Picos. Além do jogo entre o Zangão e o Galo, a rodada de abertura do Piauiense 2020 terá confrontos entre Piauí x 4 de Julho, Altos x Timon e Flamengo x Parnahyba. A previsão é de que o campeão estadual seja conhecido no dia 15 de abril.

A edição de 2020 contará com a participação de oito clubes, dois a mais em relação ao estadual desse ano. Picos e Timon, equipes que conquistaram o acesso em 2019, vão se juntar a 4 de Julho, Altos, Flamengo, Parnahyba, Piauí e River.

O Campeonato será disputado em turno único, com jogos de ida e volta, no sistema de pontos corridos. Ao final das catorze rodadas, os dois clubes de melhor índice técnico avançarão para a fase final. A final será realizada em duas partidas, com a vantagem do mando de campo da equipe de melhor índice técnico da fase classificatória. Havendo empate entre as duas agremiações, o campeão será conhecido através de cobranças de penalidades.



Altos e 4 de Julho irão participar do Campeonato 2020 - Foto: Divulgação



De acordo com o regulamento específico da competição, cada equipe poderá inscrever o total de 40 atletas, sendo o dia 15 de fevereiro de 2020 o prazo final para publicação no BID. Os cartões amarelos não serão zerados em nenhuma das fases.

O regulamento prevê ainda que os dois últimos classificados no Campeonato Piauiense de 2020 serão rebaixados para a 2ª Divisão de 2021, havendo o acesso dos dois clubes primeiros colocados da Segunda Divisão de 2020 para a Primeira Divisão de 2021.

O campeão de 2020 ganhará uma das vagas da Copa do Brasil 2021, uma vaga para a Copa do Nordeste 2021 e uma vaga para a Série D 2021. Ao vice-campeão piauiense de 2020 será ofertada a segunda vaga para participação na Copa do Brasil 2021 e a segunda vaga para a Série D 2021.

O representante piauiense para a segunda vaga da Copa do Nordeste será ofertada ao clube de melhor índice técnico, de acordo

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia