Federação adia inicio de campeonato feminino sub-17

A abertura do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino Sub-17, que aconteceria neste sábado (5) no Estádio Lindolfo Monteiro, foi adiado pela Federação de Futebol do Piauí (FFP) devido às chuvas intensas registradas em Teresina na noite da última sexta-feira (4).

Em comunicado, a FFP informou que a utilização do estádio ficou impossibilitada, pois a estrutura elétrica que alimenta a subestação do local foi danificada pela queda de algumas árvores na área externa do estádio.

Além do início da competição feminina, a Federação adiou os jogos do Campeonato Piauiense Sub-11, que seriam realizados no domingo (6) no mesmo local. Ambas ainda não possui data para acontecer, mas a rodada prevista para a segunda-feira (7) foi mantida pela entidade.

Confira o comunicado na íntegra:

A Federação de Futebol do Piauí informa que devido à chuva intensa e com fortes ventos registrados no início da noite de ontem (4) em Teresina, a abertura do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino Sub-17, que aconteceria neste sábado (5), teve de ser adiada.

A cerimônia de abertura da competição seria realizada no Estádio Lindolfo Monteiro. Porém, os cabos de alta tensão que alimentam a subestação do local foram danificados devido à queda de árvores na parte externa do estádio, impossibilitando o uso do mesmo.

A FFP informa ainda que os jogos do Campeonato Piauiense Sub-11, que seriam realizados no domingo (6), no Lindolfo Monteiro, também foram adiados. Já a rodada da segunda-feira (7), a princípio, segue mantida.

A nova data de abertura do Feminino Sub-17, bem como a programação completa do mata-mata do Piauiense Sub-11, serão divulgadas na segunda-feira.

Breno Cavalcante