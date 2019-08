Faltando 10 dias para estreia, Timon encorpa elenco para Série B

O time do Timon está praticamente fechado para disputa do Campeonato Piauiense Série B. A competição tem inicio no dia 6 de setembro com jogo entre Picos x Timon, às 20h, no estádio Helvídio Nunes, na Cidade do Mel. Ontem (26) se apresentou o volante Amorim, o lateral Paulinho e também o goleiro Ítalo. A equipe vive a expectativa pela chegada do atacante Eduardo e do meia Bismarck, ambos estavam disputando a Série C do Brasileiro pelo Treze (PB) e devem se integrar ao elenco até o final da semana.

Amorim é nome conhecido do futebol piauiense, pois vestiu a camisa do River (2015/2016), e esse ano estava no Piauí onde disputou o Estadual. Apesar de chegar após o começo das atividades ele afirma que entrosamento e parte física não serão um problema. “Encontro aqui alguns amigos que joguei esse ano inclusive. Estava em casa, mas estava me cuidando e acredito que chego com reais condições de ajudar a equipe”, disse Amorim.

Entre os atletas a expectativa pela chegada de Eduardo e Bismarck é grande. Desde os mais experientes, caso do goleiro Jailson, que fala em elenco com maior qualidade. “Ter eles dois no nosso elenco vai dar um algo a mais, são nomes que tem muita qualidade, estão com ritmo, pois estavam disputando uma competição de alto nível”, explica o Camisa 1.



A equipe treina e vive a expectativa pela chegada do atacante Eduardo e do meia Bismarck - Foto: O Dia



O atacante João Pedro trocou de casa na última semana. Depois de se apresentar no Oeirense o jovem atleta afirmou achar que não teria espaço no elenco e decidiu migrar para o Timon. Além disso, o fato de poder jogar ao lado de Eduardo pesou na decisão de João Pedro que teve oportunidade de observar o seu ídolo quando vestiu a camisa do River na Copa São Paulo de Futebol Junior.

“Eu tive a oportunidade de jogar contra ele nos coletivos, é um cara muito diferenciado e que deu para perceber pelo pouco contato que tive que gosta de incentivar quem está começando. Tenho esse sonho de jogar ao lado dele”, acrescentou João Pedro.

A previsão é que Eduardo e Bismarck sejam liberados pela equipe paraibana ainda essa semana. O Timon estreia na Série B no dia 6 de setembro quando enfrenta o Picos, na cidade do Mel. O outro jogo da rodada acontece no dia 7 de setembro entre Oeirense e Comercial. O Cori-Sabbá folga na primeira rodada.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia