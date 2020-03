F-1 antecipa parada para férias de agosto para março

Aproveitando o hiato no calendário criado pela suspensão de corridas em razão da epidemia do novo coronavírus, a Fórmula 1 optou por adiantar as férias que normalmente ocorrem no meio da temporada.



Tradicionalmente, em agosto, as equipes tem uma pausa de duas semanas na qual não podem trabalhar com seus carros nem realizar atividades a eles relacionadas. A entidade vai adiantar este período para o dia 27 de março e estendê-lo por 21 dias.

Na semana passado, o Grande Prêmio da Austrália foi cancelado. Já as provas do Bahrein, Vietnã e China foram adiadas. Casos positivos para o vírus ainda foram registrados nas equipes da McClaren e Pirelli. A expectativa é retomar a temporada em maio, mas nada foi oficializado.

